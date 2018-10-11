Массовое отравление угарным газом в прокуратуре в Турции

11 октября 2018 13:36

В турецкой провинции Измир в здании прокуратуры зафиксировано массовое отравление, пишут в четверг турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия прибыли бригады спасателей и скорой помощи.

Согласно сведениям СМИ, по предварительным данным причиной отравления является утечка газа, в результате чего отравились три человека.

О других деталях происшествия не сообщается.

В настоящее время ведется эвакуация людей из здания прокуратуры.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az