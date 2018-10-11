Массовое отравление угарным газом в прокуратуре в Турции
11 октября 2018 13:36 160
В турецкой провинции Измир в здании прокуратуры зафиксировано массовое отравление, пишут в четверг турецкие СМИ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия прибыли бригады спасателей и скорой помощи.
Согласно сведениям СМИ, по предварительным данным причиной отравления является утечка газа, в результате чего отравились три человека.
О других деталях происшествия не сообщается.
В настоящее время ведется эвакуация людей из здания прокуратуры.
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