Массовое отравление угарным газом в прокуратуре в Турции

В турецкой провинции Измир в здании прокуратуры зафиксировано массовое отравление, пишут в четверг турецкие СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на место происшествия прибыли бригады спасателей и скорой помощи.

Согласно сведениям СМИ, по предварительным данным причиной отравления является утечка газа, в результате чего отравились три человека.

О других деталях происшествия не сообщается.

В настоящее время ведется эвакуация людей из здания прокуратуры.

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