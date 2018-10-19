Давидыч получил почти пять лет колонии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам и восьми месяцам колонии основателя сообщества "Смотра.ру", известного блогера Эрика Китуашвили (Давидыч), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Блогера осудили по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег.

При этом суд оправдал Китуашвили по одному эпизоду мошенничества. Еще по одному эпизоду блогер избежал наказания из-за истечения срока давности.

Согласно недавно принятому закону, каждый проведенный Китуашвили день в СИЗО зачтен за полтора дня в колонии.

Его гражданская жена Анна Каганская, как соучастница афер, получила три года и два месяца колонии. Ей судья зачел день в СИЗО за полтора в колонии, а домашний арест (туда ее поместили, смягчив меру пресечения) - из расчета два дня за день в колонии. До вступления приговора в силу Каганская будет находиться под подпиской о невыезде.

Прокурор просил приговорить блогера к семи годам лишения свободы. Защита настаивала на оправдании.

Поддержать Давидыча в суд пришел экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. В беседе с РИА Новости он рассказал, что они с Китуашвили "сидели в одной камере" - Малобродский проходит обвиняемым по делу режиссера Кирилла Серебренникова.

Кроме того, на оглашении приговора присутствовал актер Гоша Куценко. От беседы с журналистами он отказался.

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса - Lexus LS430, Mercedes SL55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал.

Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около десяти миллионов рублей. Блогер себя виновным не считает.

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