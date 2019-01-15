Процессия из 32 Porsche парализовала движение в центре города - ВИДЕО

15 января 2019 15:11

Необычную процессию, состоящую из 32 спортивных автомобилей можно было наблюдать в столичном округе Муанг Нанг (провинция Нан, Тайланд) 13 января.

Конвой из 32 разноцветных автомобилей Porsche, проезжая по оживлённому перекрёстку, перекрыл движение для других автомобилей. Некоторые местные автовладельцы, чей маршрут имел пересечение с процессией, пожаловались чиновникам на вакханалию, творившуюся на магистрали в прошлое воскресенье вечером, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

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Процессия из 32 Porsche парализовала движение в Тайланде

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