У побережья Тайваня произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду у побережья Тайваня. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает китайский сейсмологической центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.21 по местному времени (8.21 мск) к востоку от острова почти в 90 километрах от прибрежного города Хуалянь. Очаг землетрясения находился на глубине 13 километров.



Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало, оповещения об угрозе цунами также не было. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что толчки ощущались и в крупных городах острова, включая Тайбэй.

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