У побережья Тайваня произошло сильное землетрясение

30 января 2019 10:25

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в среду у побережья Тайваня. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает китайский сейсмологической центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.21 по местному времени (8.21 мск) к востоку от острова почти в 90 километрах от прибрежного города Хуалянь. Очаг землетрясения находился на глубине 13 километров.

Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало, оповещения об угрозе цунами также не было. СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили, что толчки ощущались и в крупных городах острова, включая Тайбэй.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az