В России бармен до смерти избил гостя - ВИДЕО
Бармен заведения в центре Москвы задержан по подозрению в убийстве посетителя. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета. Видео инцидента опубликовал telegram-канал "112".
По данным следствия, утром 2 февраля в помещении бара было обнаружено тело мужчины 1990 года рождения с множественными телесными повреждениями. По подозрению в совершении преступления задержан бармен 1992 года рождения. В настоящий момент он доставлен в отдел для проведения следственных действий, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела по статье "убийство" продолжается.
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