В России поезд протаранил вагоны для заключенных - ВИДЕО
6 февраля 2019 09:25 92
В Казани снегоуборочный поезд протаранил вагоны для перевозки заключенных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на старшего помощника руководителя ПСУ на транспорте СКР Дмитрия Захарова. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Следак шепнул".
В УФСИН по Татарстану подтвердили данный факт и отметили, что спецконтингента в момент ЧП там не было. По информации агентства, в инциденте пострадал начальник караула ФСИН.
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