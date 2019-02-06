США пообещали создать запрещенные ракеты

США собираются создавать ракеты, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и вопросам международной безопасности Андреа Томпсон на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, после выхода из соглашения у Вашингтона появится возможность проводить исследования и разработки, которые были запрещены. "Так что Министерство обороны предпримет шаги для создания этих систем", - сказала замгоссекретаря.

Томпсон отметила, что США намерены консультироваться с союзниками до, во время и после выхода из ДРСМД. В то же время американская сторона будет "по мере необходимости" продолжать диалог с Россией, который важен для двусторонних отношений.

Дипломат подчеркнула, что выход США из соглашения "касается только России (...) и ее неспособности соблюдать условия", передает "Интерфакс". Томпсон также добавила, что о разработке нового договора-аналога ДРСМД говорить рано. "Сейчас наша цель добиться его соблюдения со стороны России", - сказала она.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий. США, в частности, упрекают Россию в том, что она скрывает истинные возможности крылатой ракеты 9М729 комплекса "Искандер-М". Москва это отрицает.

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