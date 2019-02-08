В Турции нашли запасы природного газа

На северо-западе Турции обнаружены запасы природного газа, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез. Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, запасы природного газа найдены в окрестностях Стамбула и в провинции Тэкирдаг.

Так же по словам министра в настоящее время уточняются объемы запасов природного газа в указанных регионах.

Дёнмез отметил, что Турция в дальнейшем будет по-прежнему проводить разведку нефти и газа на суше и на море.

Отметим, что ранее в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщили Trend, что Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа.

Согласно информации, если раньше возникали проблемы в связи с разведкой нефти и газа в ряде восточных провинций Турции, то в настоящее время здесь также проводится разведка углеводородного сырья.

"Эти работы проводятся также и в Черном море", - сказали в министерстве.

Напомним, что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

Согласно отчету минэнерго, с 2014 года в рамках работ по разведке новых нефтегазовых месторождений в Турции в общей сложности были пробурены 56 скважин, из которых 54 находятся на суше, две - в море.