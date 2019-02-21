Преступники ограбили консульство Венесуэлы в Эквадоре
Семь преступников ворвались в среду в здание консульства Венесуэлы в эквадорском Гуаякиле и забрали деньги. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство EFE.
По данным агентства, бандиты угрожали персоналу диппредставительства и находившимся там посетителям огнестрельным оружием. Как сообщил в социальных сетях генеральный консул Венесуэлы в Гуаякиле Фернандо Бельо, среди нападавших были четыре мужчины и три женщины. Они ударили нескольких работников консульства и посетителей.
Украденные бандитами деньги были сбором за оказание консульских услуг, сумму сам консул оценил как значительную. Также грабители оборвали все телефонные провода. Полиция уже провела опрос свидетелей и пострадавших и пообещала провести тщательное расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
YouTube смягчил наказания для блогеров
-
20 Фев. 15:49 8 932
-
20 Фев. 14:47 8 670
-
20 Фев. 10:37 8 393
-
20 Фев. 16:08 7 608
-
20 Фев. 16:16 7 476