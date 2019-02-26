Поезд с северокорейским лидером Ким Чен Ыном прибыл во Вьетнам. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Ренхап.

После того, как поезд прибыл на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон, Ким Чен Ын пересел на автомобиль, и кортеж направился в столицу страны Ханой.

Как ожидается, 170-километровый путь займет несколько часов. Второй по счету саммит с американским президентом назначен на 27-28 февраля в Ханое.