Лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил жителей Вьетнама за теплый прием, оказанный ему во время прибытия в страну. Об этом сообщил во вторник заведующий канцелярией правительства Вьетнама Май Тиен Зун, который встречал северокорейского руководителя на станции Донгданг (северная вьетнамская провинция Лангшон), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я проехал более 3 тыс. км до Вьетнама и хочу поблагодарить страну и жителей за теплый прием", - привел его слова журналистам вьетнамский представитель.

Ким Чен Ын в первой половине дня прибыл на бронепоезде во Вьетнам, затем на автомобиле преодолел 170 км до Ханоя, где завершаются последние приготовления к второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Первый в истории саммит прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита США - КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.