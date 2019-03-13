В Нигерии обрушилось здание школы, под завалами более ста человек - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
13 марта 2019 16:33 206
15:57
Трехэтажное здание, где находилась школа, обрушилось в городе Лагос в Нигерии, более 100 человек остаются под завалами, сообщает издание Guardian Nigeria, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно газете, несколько учеников были доставлены в местную больницу.
На данный момент информации о погибших нет.
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