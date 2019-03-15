Во время шоссейной велогонки "Тиррено - Адриатико", проходящей по городам Италии, прохожий угодил под колёса двух участников соревнований, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com

Велокатастрофа произошла в первый день 54-й дорожной гонки Tirreno-Adriatico, которая продлится до 19 марта. Пешеход, видя приближающихся велосипедистов, проигнорировал опасность и пересёк улицу. Двоим спортсменам не повезло и они не смогли избежать столкновения с неожиданно появившимся живым препятствием.

Словацкий гонщик Петер Саган и его коллега, попавшие в аварию, смогли продолжить соревнование. Чуть позже виновник инцидента, отлежавшись, самостоятельно покинул место ДТП. В октябре 2017 года бельгийский велогонщик стремительно покинул трассу в Италии.

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