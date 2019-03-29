Австрия по-прежнему выступает за упорядоченный выход Великобритании из ЕС, но готова и к "жесткому" сценарию, заявил в пятницу канцлер Себастьян Курц, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Британские депутаты в пятницу отвергли соглашение с ЕС, теперь Великобритания, согласно договоренностям с объединением, должна либо предложить альтернативный вариант действий до 12 апреля, либо покинуть Евросоюз в этот день.

"Я сожалею, что соглашение о выходе вновь было отвергнуто. Мы по-прежнему выступаем за упорядоченный Brexit, даже если он становится все менее вероятным", - написал Курц в Twitter.

"Если через две недели Великобритания не представит никакого плана, к сожалению, произойдет "жёсткий" Brexit. Как Австрия, так и ЕС к нему готовы", - добавил он.