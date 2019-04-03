По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате взрыва, произошедшего в ресторане в городе Исулан филиппинской провинции Султан-Кударат. Об этом в среду сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно его информации, среди пострадавших шестеро детей и беременная женщина, все были доставлены в больницы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

Полиция начала расследование причин происшествия. По предварительным данным, в действие было приведено самодельное взрывное устройство.

По данным портала, взрыв в ресторане стал третьим за прошедшие восемь месяцев в штате Султан-Кударат. Предыдущие два подрыва, произошедшие в августе и сентябре 2018 года, унесли жизни пяти человек, 48 пострадали.