Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен в четверг назвал лучшим вариантом Brexit его отсутствие, а также поприветствовал договоренность о максимальной отсрочке до 31 октября, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в четверг глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 27 стран ЕС и Британия договорились о "гибком" продлении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября этого года. В свою очередь, глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил, что ожидает проведения выборов в Европарламент в Великобритании, но в решении лидеров 27 стран ЕС говорится, что в случае отсутствия выборов Brexit наступит уже 1 июня.

"Лучший Brexit - это его отсутствие. Второй лучший вариант Brexit - тот, о котором договорились ЕС и Великобритания. Абсолютно нежелателен жёсткий Brexit без какого-либо соглашения", - говорится в заявлении президента, распространённом пресс-службой.

"Я приветствую продление срока выхода до 31 октября. Надеюсь, что правительство и парламент Великобритании используют это время, чтобы прийти к результату", - добавил он.