Известный французский актер Жерар Депардье продает за 800 тысяч евро принадлежащую ему виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в среду телерадиокомпания RTL.

Актер уже выставлял дом на продажу в 2018 году, но по какой-то причине расстаться с собственностью передумал.

"Французский актер хочет избавиться от собственности, приобретенной в 2012 году, и где он организовал шумное новоселье. Недавно перед домом звезды были установлены уведомляющие о продаже табло", - говорится в сообщении RTL.

По данным телекомпании, жилая площадь "Белого облака" составляет 350 квадратных метров. В доме по шесть спален и ванных комнат. Общая площадь земельного участка, на котором стоит вилла, - 1,03 гектара.

В конце 2012 года Депардье, возмущенный планами правительства Франции увеличить "налог для богатых" до 75%, заявил о намерении отказаться от французского гражданства. Тогда же он купил дом в местечке Нешэн, расположенном во франкоговорящей валлонской коммуне Эстемпьюи на юге-западе Бельгии недалеко от границы с Францией.

В декабре 2018 года Депардье исполнилось 70 лет. Президент РФ Владимир Путин 1 января 2013 года подписал указ о предоставлении Депардье российского гражданства, после чего актер, постоянно проживающий за пределами России, получил прописку в Саранске. В начале декабря 2018 года Депардье получил прописку в Новосибирске. Депардье сохранил и французское гражданство.