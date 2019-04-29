Задержанный в Стамбуле ранее сотрудник спецслужб ОАЭ покончил с собой. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что он покончил с собой в тюрьме Силиври в Стамбуле.

О подробностях произошедшего не сообщается.

Отметим, что 19 апреля в Стамбуле были задержаны два агента Объединённых Арабских Эмиратов.

Сообщается, что задержанные агенты принимали активное участие в убийстве саудовского журналиста Джемаля Хашкаджи в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.