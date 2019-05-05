Новый "трамбус", представляющий собой комбинацию автобуса и трамвая, должен еще больше повысить эффективность перевозок пассажиров между Брюсселем и аэропортом Завентем. Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на бельгийские СМИ, транспортное средство длиной в 24 метра, больше похожее на автобус, будет в то же время работать в качестве трамвая, имея свою собственную полосу, на которую никто не должен будет въезжать. Таким образом, это будет самая длинная автобусная дорожка в стране, передает Day.Az.

На днях "трамбус" был представлен в аэропорту Брюсселя в присутствии министра транспорта страны Бена Вейца.

Ожидается, что ввод в эксплуатацию нового вида транспорта сократит количество такси и автомобилей, курсирующих между аэропортом и центром бельгийской столицы.