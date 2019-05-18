Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность продолжения работы с вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе в коалиционном правительстве после скандала с видеозаписью с участием последнего. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство APA.

Как ожидается, в 11.00 по местному времени Курц встретится с вице-канцлером для обсуждения "его будущего".

Ранее издания Spiegel и Sueddeutsche Zeitung сообщили со ссылкой на попавшую в их распоряжение видеозапись, что Штрахе в 2017 году обсуждал с предполагаемой россиянкой Аленой Макаровой возможность покупки ею австрийского издания Kronen Zeitung, чтобы получить помощь на предстоящих парламентских выборах. Кроме того, издания отмечали, что на встрече обсуждались и другие сделки, заключив которые Макарова могла якобы получить доступ к государственным контрактам в обмен на помощь Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой является Штрахе. Верховная прокуратура Австрии заявила, что проверит эту видеозапись.

Газета Welt в свою очередь заявила, что разговор, обрывки которого попали в распоряжение СМИ, длился якобы целых шесть часов, при этом так называемая "россиянка" оказалась всего лишь "приманкой", подчеркивает издание, добавляя, что, по всей видимости, запечатленная на видео встреча была "ловушкой". Того же мнения придерживается и сам Spiegel, который уточняет, что вилла, на которой обсуждались "миллионные сделки", была оснащена несколькими скрытыми камерами. При этом остается неясным, кто и с какой целью устраивал "ловушку" для будущего вице-канцлера.