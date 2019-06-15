Слон затоптал насмерть 67-летнего фермера на северо-востоке Ботсваны в пятницу. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сотрудника полицейского участка Дукви Азхани Мококомани (Azhani Mokokomani), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел на скотоводческой ферме рядом с деревней Дукви, которая расположена примерно в 530 километрах к северо-востоку от столицы Ботсваны Габороне.

Мококомани уточнил, что слон забрел на участок фермера. Местный житель начал стрельбу по животному и разозлил его, что и привело к инциденту.



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