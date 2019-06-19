Тысячи жителей Гонконга (Китай), недовольные спорным законопроектом об экстрадиции, вышли на улицы, чтобы протестовать против него.

В толпе одному из протестующих стало плохо, и он упал в обморок. Вот только, как может показаться на первый взгляд, у машины скорой помощи не было никакой возможности подобраться к пациенту сквозь толпу, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Тут-то собравшиеся люди и доказали, что сострадание им не чуждо, и недовольство законопроектом - это одно, а помощь ближнему - совсем другое. Огромная толпа послушно расступилась перед автомобилем с медиками, дав ему проехать. Сообщается, что пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

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