Авиакомпания Etihad, принадлежащая Объединенным Арабским Эмиратам, заявила о временном прекращении полетов над частью воздушного пространства Ирана вслед за запретом властей США американским авиакомпаниям находиться в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"После объявленного вчера (в пятницу) решения управления гражданской авиации США о запрете полетов для американских самолетов в части воздушного пространства Ирана компания Etihad провела консультации с главным управлением гражданской авиации ОАЭ, по результатам которых авиакомпания Etihad приостановила полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом. Будут задействованы другие маршруты из Абу-Даби и обратно. И так до следующих распоряжении", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте эмиратской авиакомпании.

Согласно заявлению, из-за принятых мер неизбежны задержки некоторых рейсов и увеличение времени полетов.

Ранее управление гражданской авиации ОАЭ призвало все авиакомпании предпринять меры и избегать маршруты в зонах, представляющих вероятную опасность для гражданских самолетов

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.



Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь подчеркнул, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент "очень большой ошибкой Ирана", однако позднее заявил, что не верит в преднамеренный характер этого, предположив, что кто-то принял это решение по ошибке.



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