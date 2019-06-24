Третье за несколько часов землетрясение произошло в Индонезии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Последнее землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в 04.47 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 233 километрах к западу от населенного пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Несколькими часами ранее, в 01.05 по времени UTC, в провинции Папуа было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, после этого в 02.53 по времени UTC произошло землетрясение магнитудой 7,3 в море Банда у западных островов Индонезии.

В обоих случаях о пострадавших и разрушениях не сообщалось.



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