https://news.day.az/world/1132060.html Грузинский премьер заговорил о коалиционном правительстве
Грузинский премьер заговорил о коалиционном правительстве
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе не исключает, что в 2020 году после проведения пропорциональных парламентских выборов у страны будет коалиционное правительство. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Грузия Онлайн", глава грузинского правительства заявил в интервью грузинской телекомпании Imedi.
"Согласно результатам последних выборов, у нас есть очень важная поддержка. Соответственно, сегодня строить прогнозы насчет выборов в октябре 2020 года нерелевантно, однако вероятность того, что будет необходимо создание коалиционного правительства, существует. Это решать только грузинскому народу", - сказал он.
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