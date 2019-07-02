Номер в отеле в Барселоне, где остановились члены правящей семьи Катара, был ограблен. Об этом сообщила во вторник газета La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел 29 июня в одной из роскошных гостиниц каталонской столицы. Внутри сейфа, к которому получили доступ грабители, находились украшения и часы. Предполагается, что преступники были в курсе, чей именно номер они грабят.

Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) начала расследование произошедшего.

В региональных правоохранительных органах корреспонденту ТАСС не стали уточнять, кто именно стал жертвой ограбления. Там подтвердили, что инцидент произошел 29 июня в одном из отелей Барселоны. В Моссос д'Эсквадра подчеркнули, что "были украдены деньги и украшения примерно на €30 тыс.".

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