Вице-президент США Майк Пенс, который во вторник должен был выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, экстренно возвращается в Вашингтон.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, запланированное мероприятие отменено.

Согласно распространенному ранее графику Пенса, он вылетел из Вашингтона ранее сегодня утром, а в 11:25 должен был совершить посадку в аэропорту Нью-Гэмпшира. По информации телеканала, представитель Пенса, находящийся на месте запланированного мероприятия, заявил собравшимся, что произошла "ситуация, из-за которой вице-президент был вызван обратно в Вашингтон".

По его словам, выступление Пенса будет перенесено на более позднюю дату.

В то же время Президент России Владимир Путин экстренно встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, Путин проведет встречу с Шойгу в ближайшее время.

Однако, Песков не сообщил о темах встречи Путина и Шойгу.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!