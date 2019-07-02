Майк Пенс экстренно возвращается в Вашингтон, а Путин проведет срочную встречу с министром обороны
Вице-президент США Майк Пенс, который во вторник должен был выступить на мероприятии в штате Нью-Гэмпшир, экстренно возвращается в Вашингтон.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, запланированное мероприятие отменено.
Согласно распространенному ранее графику Пенса, он вылетел из Вашингтона ранее сегодня утром, а в 11:25 должен был совершить посадку в аэропорту Нью-Гэмпшира. По информации телеканала, представитель Пенса, находящийся на месте запланированного мероприятия, заявил собравшимся, что произошла "ситуация, из-за которой вице-президент был вызван обратно в Вашингтон".
По его словам, выступление Пенса будет перенесено на более позднюю дату.
В то же время Президент России Владимир Путин экстренно встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, Путин проведет встречу с Шойгу в ближайшее время.
Однако, Песков не сообщил о темах встречи Путина и Шойгу.
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