Boeing пообещал выплатить $100 млн. в качестве поддержки семьям тех, кто погиб в авиакатастрофах с участием самолетов корпорации. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишет издание, компания пошла на такой финансовый шаг для того, чтобы "восстановить репутацию", утраченную после двух трагедий.

Как отмечается, семьи погибших смогут тратить средства на различные нужны, в частности, на образование, проживание и так далее.

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