Министерство здравоохранения Филиппин объявило в понедельник чрезвычайную ситуацию в нескольких регионах из-за участившихся случаев заражения лихорадкой денге среди населения. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет портал Rappler.

Министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке сообщил, что с 1 января по 29 июня 2019 года было зарегистрировано 106 630 случаев заболевания лихорадкой денге, что на 85% больше, чем за тот же период в 2018 году. Кроме того, из-за лихорадки в этом году погибли 456 человек.

Согласно данным министерства, эпидемический порог превышен в следующих регионах: Мимаропа, Западные Висайи, Центральные Висайи и Северный Минданао. Еще в девяти регионах страны превышен уровень, после которого население оповещается об опасной ситуации.

Лихорадка денге, симптомы которой варьируются от сильной головной боли и высокой температуры до внутренних кровотечений, опасна прежде всего возможностью повторных заболеваний: у больного, перенесшего лихорадку, вырабатывается иммунитет только к одной из четырех вариаций вируса, вызывающих ее. Повторные заболевания обычно протекают тяжелее первичных, и с ними связано наибольшее количество смертельных случаев. Чаще всего лихорадкой денге заболевают дети и люди среднего и пожилого возраста, однако до половины смертельных случаев приходится на взрослых людей в возрасте от 20 до 40 лет.

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