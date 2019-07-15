Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отправить в отставку министра торговли Уилбура Росса в ближайшее время, возможно, до конца лета текущего года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Трамп "разочарован тем, как Росс руководит Бюро переписи населения, являющимся структурным подразделением Министерства торговли", и "звонит своим союзникам за пределами Белого дома, обсуждая возможность смены Росса уже этим летом".

Недовольство главы Белого дома вызвано провалом его усилий включить вопрос о гражданстве жителей США при проведении переписи населения в 2020 году. Телекомпания подчеркивает, что ранее Трамп уже высказывал раздражение по поводу деятельности 81-летнего министра, в частности, его недостаточной жесткостью при проведении торговых переговоров с Китаем. Тем не менее президент все же до последнего времени неизменно выражал поддержку Россу, с которым поддерживает давние дружеские отношения и который является членом его кабинета почти с самого начала формирования после выборов 2016 года.

Однако, отмечает NBC, после решения Верховного суда США 27 июня отказать администрации добавить вопрос о гражданстве в переписные листы из-за отсутствия достаточных на то оснований, Трамп дал понять своему окружению, что хотел бы видеть на посту главы Минторга "более жесткого лидера". И хотя Трамп пока еще не предлагал конкретные кандидатуры, телекомпания, ссылаясь на источники, называет среди возможных претендентов на эту должность Рэя Уошберна - техасского ресторатора и застройщика, который был назначен Трампом и руководил до 1 марта нынешнего года Корпорацией частных зарубежных инвестиций. Администрация президента не стала комментировать NBC возможную отставку Росса.

Перепись населения в США проводится с 1790 года каждые 10 лет. В 2020-м году она пройдет уже в 24-й раз. Она должна охватить порядка 143 млн домохозяйств. Участие в переписи является обязательным, а содержимое переписных листов - конфиденциальным.

Министерство юстиции США с января прошлого года рассматривало возможность включения в переписной лист в 2020 году пункт о гражданстве. Ряд СМИ и экспертов ранее выражали мнение, что появление такой графы может привести к тому, что многие выходцы из Латинской Америки, находящиеся в США нелегально, проигнорируют перепись, что повлияет на ее точность.

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