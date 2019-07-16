ночь с 15 на 16 июля 2016 года турецкий народ благодаря своему мужеству и героизму защитил независимость и будущее страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на митинге, организованном на территории аэропорта Ататюрк в Стамбуле по случаю Дня демократии и национального единства 15 июля.

"Я приветствую наш героический народ, который в ночь на 16 июля выступил против танков, самолетов и пуль, чтобы сохранить независимость и будущее нашей страны", - заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, "тем, кто в ночь на 16 июля пытался погрузить Турцию во мрак, не удалось достичь своей цели".

"Ни одна заговорщическая сеть, ни одна террористическая организация никогда не смогут нарушить наше единство, солидарность и братство", - выразил уверенность глава государства.

Он добавил, что "те, кто продал свою душу дьяволу, никогда не смогут завладеть Турцией".

В своей речи президент Эрдоган также коснулся темы передачи Турции российских ЗРК С-400. Глава государства отметил, что процесс размещения этих систем на территории страны будет завершен к апрелю 2020 года.

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