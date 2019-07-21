https://news.day.az/world/1140037.html В Нигерии боевики напали на мирных жителей, десятки убитых
В Нигерии боевики напали на мирных жителей, десятки убитых
Не менее 37 человек погибли в результате нападения неизвестной вооруженной группировки на несколько населенных пунктов, расположенных на северо-западе Нигерии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщило агентство AFP.
По данным агентства, атаке подверглись по меньшей мере три деревни в штате Сокото. Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.
Северо-западный регион Нигерии является одним из наиболее опасных в стране. Население, проживающее в этой части государства, часто подвергается нападениям преступных группировок.
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