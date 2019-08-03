Массовое отравление произошло на банкетах в одной из гостиниц китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в результате 86 шесть человек были госпитализированы. Об этом сообщает в субботу газета "Бэйцзинбао", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел еще 31 июля в уезде Чжаочжоу городского округа Дацин, однако огласку он получил только сейчас. Как сообщили родственники пострадавших, в тот день в гостинице, название которой не упоминается, проводились три банкета: одна свадьба и два выпускных. Во время мероприятий подозрений о том, что еда или напитки были некачественными, ни у кого не возникло. Однако на следующий день почти 90 человек почувствовали недомогание, появились симптомы тошноты и рвоты.



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В результате в больницы с отравлением попали 86 человек, в настоящее время почти все выписаны, в медучреждениях остаются 10 человек, состояние которых требует наблюдения специалистов.

Расследование продолжается.



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