Неизвестные украли в Швейцарии украшения из коллекции Ханса Рудольфа Гигера - создателя знаменитого монстра ксеноморфа из фильма "Чужой". Об этом сообщила полиция швейцарского кантона Граубюнден, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным полиции, кража произошла в четверг ночью, неизвестные разбили витрину галереи в городе Кур и вынесли украшения общей стоимостью 17,8 тысячи франков (16,2 тысячи евро). Среди украденного созданные Гигером часы и кольца.

Художник, работавший в стиле фантастического реализма, Ханс Гигер родился в Швейцарии и наиболее известен своим дизайном для фильма "Чужой". За работу над фильмом Ридли Скотта "Чужой" Гигер получил премию "Оскар" в категории визуальных эффектов. Художник скончался в 2014 году, созданный им образ ксеноморфа послужил вдохновением для последующих фильмов киносаги.



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