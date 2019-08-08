Федеральная полиция Бразилии вновь арестовала бизнесмена Эйке Батисту, некогда самого богатого человека Бразилии. Об этом сообщает местное издание Rio Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 2018 году Эйке Батиста был приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о коррупции, однако позднее был переведен под домашний арест. По данным журнала Forbes, в 2012 году состояние Батисты оценивалось в 30 миллиардов долларов, что делало его самым богатым человеком, живущим в Бразилии.

По данным издания, в четверг полиция задержала Батисту в ходе операции Segredo de Midas в его доме в Рио-де-Жанейро, где мужчина находился под домашним арестом. Операция Segredo de Midas проводится с целью расследовать доказательства манипулирования фондовым рынком и отмывания денег.

Судья Марсело Бретас, по чьему указанию был арестован Батиста, также потребовал арестовать бухгалтера бизнесмена, который сейчас находится за границей.



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