В Бразилии арестовали бывшего первого богача,
Федеральная полиция Бразилии вновь арестовала бизнесмена Эйке Батисту, некогда самого богатого человека Бразилии. Об этом сообщает местное издание Rio Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В 2018 году Эйке Батиста был приговорен к 30 годам тюремного заключения по делу о коррупции, однако позднее был переведен под домашний арест. По данным журнала Forbes, в 2012 году состояние Батисты оценивалось в 30 миллиардов долларов, что делало его самым богатым человеком, живущим в Бразилии.
По данным издания, в четверг полиция задержала Батисту в ходе операции Segredo de Midas в его доме в Рио-де-Жанейро, где мужчина находился под домашним арестом. Операция Segredo de Midas проводится с целью расследовать доказательства манипулирования фондовым рынком и отмывания денег.
Судья Марсело Бретас, по чьему указанию был арестован Батиста, также потребовал арестовать бухгалтера бизнесмена, который сейчас находится за границей.
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