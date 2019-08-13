https://news.day.az/world/1146762.html Сильный пожар в Турции, эвакуированы десятки жителей
Сильный пожар в Турции, эвакуированы десятки жителей
В результате пожара на турецком острове Мармара в Мраморном море эвакуирована часть жителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным СМИ, в целом эвакуированы жители 80 домов. Сообщается, что причиной эвакуации являются сильные пожары на острове.
По данным СМИ, сгорело три дома. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре