В результате пожара на турецком острове Мармара в Мраморном море эвакуирована часть жителей. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, в целом эвакуированы жители 80 домов. Сообщается, что причиной эвакуации являются сильные пожары на острове.

По данным СМИ, сгорело три дома. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

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