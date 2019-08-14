Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в среду, что правительство изучает возможности усиления контроля на границе со Швецией. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает датская радиостанция DR.

В прошлый вторник, 6 августа, у здания налоговой полиции в Копенгагене прогремел взрыв. Никто не пострадал. В среду полиция сообщила об аресте 22-летнего гражданина Швеции. Его предполагаемый сообщник, тоже гражданин Швеции, находится в розыске.

"Существуют связь (взрыва) со Швецией. Мы посмотрим, что скажут шведы. Не должны возникать ситуации, когда кто-то может приехать из Швеции в Данию и заложить взрывчатку в Копенгагене. Но у нас дома тоже есть проблемы. Наше правительство хочет, чтобы полиция получила необходимые инструменты (для предотвращения таких преступлений)", - заявила Фредериксен в ходе пресс-конференции.

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