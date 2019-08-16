Мать 9-летней девочки обратилась с иском в административный суд Берлина из-за того, что её дочь отказались принять в государственный кафедральный хор мальчиков. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Tagesspiegel.

Женщина обратилась в берлинский хор мальчиков в ноябре 2018 года, но её дочери отказали в приеме. По мнению истицы, хор проявил недопустимую дискриминацию в отношении её дочери и нарушил права на равные возможности. Ранее девочка пела в различных хорах.

Хор заявляет, что отказался принять девочку в первую очередь не из-за её половой принадлежности, а из-за того, что её голос не отвечает звучанию хора мальчиков. Кроме того, комиссия усомнилась в мотивации девочки и возможности доверительного сотрудничества с родителями ребенка.

Суд должен провести слушание по делу в пятницу. Государственный кафедральный хор является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина, до настоящего времени в него принимали только мальчиков.

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