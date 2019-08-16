Китай резко увеличил закупки сои у Бразилии и России
Китай разместил крупный заказ на покупку соя-бобов у Бразилии, что поможет восполнить недостаток запасов в связи с приостановкой закупок у США, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
На этой неделе китайские компании уже приобрели от 25 до 30 партий бразильских соя-бобов (1,5-2 млн тонн). Китай намерен продолжать закупки для пополнения запасов, необходимых стране до конца октября.
Китай прекратил закупать американские соя-бобы из-за торговых разногласий с США и начал закупки у стран Южной Америки. Бразилия пока удовлетворяет китайский спрос, но запасы в Китае начинают истощаться, и Пекин рискует столкнуться с недостатком сои.
Между тем 29 июля Китай разрешил импорт соевых бобов из всех регионов России, соответствующее решение размещено на сайте Главного таможенного управления Китая.
Сою разрешено перевозить из России в Китай всеми видами транспорта - по воде, железной дороге, автотранспортом, авиатранспортом, при этом используемые для грузовых перевозок сои транспортные средства должны полностью соответствовать противоэпидемическим и карантинным требованиям Китая.
Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн отметил, что в 2018 г. Китай импортировал из России 817 тыс. тонн сои (+ 64,7% в годовом выражении). "Мы рассчитываем осваивать потенциал торговли соей с Россией на стабильной и долгосрочной основе", - отметил Гао и добавил, что стороны уже ввели новые маршруты поставок российской сои в Китай морским транспортом.
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