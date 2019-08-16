Китай разместил крупный заказ на покупку соя-бобов у Бразилии, что поможет восполнить недостаток запасов в связи с приостановкой закупок у США, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На этой неделе китайские компании уже приобрели от 25 до 30 партий бразильских соя-бобов (1,5-2 млн тонн). Китай намерен продолжать закупки для пополнения запасов, необходимых стране до конца октября.



Китай прекратил закупать американские соя-бобы из-за торговых разногласий с США и начал закупки у стран Южной Америки. Бразилия пока удовлетворяет китайский спрос, но запасы в Китае начинают истощаться, и Пекин рискует столкнуться с недостатком сои.



В июле 2018 г. Пекин обложил соя-бобы, поставляемые из США, пошлиной в размере 25% в ответ на введение Вашингтоном пошлин на ряд китайских товаров. К концу 2018 г. китайские компании сократили импорт соя-бобов почти до нуля.

Между тем 29 июля Китай разрешил импорт соевых бобов из всех регионов России, соответствующее решение размещено на сайте Главного таможенного управления Китая.



Сою разрешено перевозить из России в Китай всеми видами транспорта - по воде, железной дороге, автотранспортом, авиатранспортом, при этом используемые для грузовых перевозок сои транспортные средства должны полностью соответствовать противоэпидемическим и карантинным требованиям Китая.



Официальный представитель Минторга Китая Гао Фэн отметил, что в 2018 г. Китай импортировал из России 817 тыс. тонн сои (+ 64,7% в годовом выражении). "Мы рассчитываем осваивать потенциал торговли соей с Россией на стабильной и долгосрочной основе", - отметил Гао и добавил, что стороны уже ввели новые маршруты поставок российской сои в Китай морским транспортом.



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