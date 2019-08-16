Президент США Дональд Трамп был встревожен резким падением биржевых индексов в среду и в связи с этим провел селекторное совещание с руководством трех крупнейших банков страны. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на собственный источник, передает РИА Новости.

По его данным, Трамп 14 августа провел совещание по многосторонней телефонной связи с главами JP Morgan Chase, Bank of America и Citigroup. Содержание беседы главы государства с банкирами не уточняется.

В тот же день промышленный индекс Dow Jones потерял 801 пункт (3,05%), опустившись до отметки 25478.91. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 80,13 пункта (2,74%) до уровня 2846,19 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ потерял 242,42 пункта (3,02%) и находится на отметке 7773,9. Это был самый глубокий суточный обвал в этом году, отмечает CNBC.

Газета The Wall Street Journal увязала падение котировок с инверсией, когда доходность двухлетних американских гособлигаций в среду впервые со времен мирового экономического кризиса превысила доходность десятилетних госбумаг. Последний раз этот феномен наблюдался в экономике США в 2005 году в преддверии мирового экономического кризиса 2008 года.

Администрация нынешнего президента США держит курс на поддержание стабильности фондовых рынков с целью обеспечения неуклонного роста американской экономики. Данные вопросы имеют принципиальное значение для переизбрания Трампа на второй президентский срок в 2020 году.

Белый дом в марте опубликовал ежегодный доклад, согласно которому, ВВП страны вырос на 3,1% с четвертого квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года, что стало самым быстрым ростом за 13 лет. Как напоминает телеканал, рост ВВП США во втором квартале этого года снизился до 2,1% по сравнению с 3,1% в первом квартале.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!