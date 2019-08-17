https://news.day.az/world/1148052.html В Турции перевернулся пассажирский автобус, десятки раненых
В Турции перевернулся пассажирский автобус, десятки раненых
В турецкой провинции Чанаккале на западе страны перевернулся пассажирский автобус, в результате чего по предварительным данным пострадали 26 человек. Как передает Day.Az, об этом пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в ДТП также погиб один человек. Все пострадавшие являются гражданами Турции и были госпитализированы.
Причиной ДТП является потеря водителем управления автобусом.
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