Сирены воздушной тревоги сработали в субботу в прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот, селении Ибим, кибуцах Гевим и Нир-Ам", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Палестинские радикалы из сектора Газа в пятницу вечером выпустили по израильской территории ракету, которая была перехвачена системой ПВО "Железный купол". В ответ в субботу утром израильские истребители поразили два объекта радикального движения ХАМАС в северной части палестинского приморского анклава.

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