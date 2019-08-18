Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) объявило в воскресенье о назначении своего представителя в Исламской Республике Иран. Об этом сообщил телеканал Al Massira, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает телеканал, "Ансар Аллах" издало распоряжение о "назначении чрезвычайным и полномочным послом Йеменской Республики в Иране Ибрагима Мухаммеда ад-Дилми". Признанные международным сообществом йеменские власти назвали этот шаг хуситов "вопиющим нарушением международного права".

Тегеран до сих пор не прокомментировал данную информацию.

Действующий президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади разорвал отношения с Ираном в октябре 2015 года, обвинив Тегеран в материальной поддержке "Ансар Аллах", в том числе поставках хуситам вооружений, включая баллистические ракеты. Тогда же йеменские власти приняли решение о закрытии посольства страны в Тегеране. Иран отвергает любые обвинения в поставках вооружений йеменским мятежникам, отмечая при этом, что оказывает политическую поддержку "Ансар Аллах".

Вооруженный конфликт в Йемене между сторонниками "Ансар Аллах" и правительственными силами продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая выступила на стороне войск Мансура Хади.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!