https://news.day.az/world/1148299.html Гибралтар отклонил требование США о задержании иранского танкера Grace 1
Гибралтар отклонил требование США о задержании иранского танкера Grace 1
Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1. Это следует из заявления правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Согласно документу, сфера применения законодательства ЕС уже, чем в США, и оснований для дальнейшего задержания судна нет.
"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", - пояснили в правительстве Гибралтара.
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