Гибралтар отклонил просьбу Вашингтона продлить задержание иранского танкера Grace1. Это следует из заявления правительства страны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Согласно документу, сфера применения законодательства ЕС уже, чем в США, и оснований для дальнейшего задержания судна нет.

"Власти не могут требовать исполнения запросов из-за действия законодательства Европейского союза и различий в режимах санкций, применяемых против Ирана в ЕС и США", - пояснили в правительстве Гибралтара.

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