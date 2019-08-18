Российский подросток, который зарезал всю свою семью в селе Патрикеево в Ульяновской области, был отличником и участником многих олимпиад. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

В ведомстве также рассказали, что мальчик принимал участие в конкурсе "Умницы и умники". Как указывает Telegram-канал Hue, все друзья охарактеризовали его как очень дружелюбного и жизнерадостного. Он якобы "никого не обижал" и очень любил компьютерные игры.

По данным Telegram-канала Life Shot, в школе ученика также описывают как крайне спокойного и уравновешенного. Отмечается, что он был "гордостью класса" и никогда не состоял на учете в полиции.

По словам подруги семьи, юноша "никогда слова лишнего не говорил". "Да и [мать] Марина никогда не кричала на него, мирные отношения были. Бабушка во внуке души не чаяла, она только и говорила про Тимура. И вот благодарность", - рассказала собеседница канала.

Также стало известно, что подросток жил вместе с матерью и ее родителями, отец, страдавший от алкогольной зависимости, бросил их после того, как ребенок пошел в школу. Семья жила в одном доме, на пособия и пенсии.

Ранее в воскресенье была опубликованапредсмертная записка, которую оставил убивший семью подросток. 16-летний юноша написал, что решился на убийство родственников, чтобы "забрать их с собой".

18 августа в одном из жилых домов в Патрикеево Ульяновской области были найдены тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух малолетних детей четырех лет. Также в 500 метрах от дома, где произошло убийство, возле вышки одной из сотовых компаний было обнаружено тело подростка.

Согласно предварительной версии, юноша зарубил топором мать с двумя детьми, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело. Мальчик мог расправиться с родственниками в связи с длительными неприязненными отношениями либо по причине психического расстройства. Следствие намерено провести ему посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.

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