По меньшей мере 11 человек погибли, более 12 пострадали в ДТП с автобусом в штате Махараштра в центральной части Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NDTV.

Авария произошла в воскресенье поздно вечером. Государственный автобус направлялся из города Аурангабад в населенный пункт Шахада. По дороге он столкнулся с грузовиком в округе Дхуле, заявили в полиции. Водители обеих машин погибли.

Число погибших может увеличиться. Пострадавшие доставлены в больницу.

Издание DNA сообщает, что погибло 13 человек и еще 20 пострадали. Согласно информации источников издания, в автобусе находилось 45 пассажиров. Восемь из них в больнице в критическом состоянии.

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