Стражи порядка из Тульской области взяли шефство над грызуном, обнаруженным ими в салоне разбитого микроавтобуса, следовавшего из Тулы в Липецк, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, сотрудники ГИБДД нашли хомяка в ходе осмотра места ДТП. Они выяснили, что животное принадлежит 10-летней девочке, оказавшейся в больнице с травмами, полученными в результате аварии.

"Поэтому сотрудники Госавтоинспекции решили, что будут заботиться о животном до ее выписки, после чего отдадут питомца владелице", - говорится в сообщении ведомства

Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля Kia произошло во второй половине дня в минувшую субботу, 17 августа, на трассе Лопатково - Ефремов. В результате инцидента погиб водитель легковушки, еще двенадцать человек пострадали, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

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