Исполняющий обязанности министра сухопутных дел США Райан Маккарти сообщил, что Пентагон разрабатывает гиперзвуковую ракету, оснащенную баллистической боеголовкой. Радиус действия этой боеголовки таков, что ракета попадает под категорию запрещенных договором РСМД, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Маакарти рассказал, что США, которые больше не участвуют в ДРСМД, ищут новые возможности по разработке оружия. Он отметил, что Пентагон идет "по пути ракетной программы" и разрабатывает гиперзвуковые ракеты, передает РИА Новости.

Днем ранее Пентагон впервые испытал крылатую ракету наземного базирования неядерной конфигурации. Такие снаряды запрещались ДРСМД. Ракета вышла из пусковой установки на острове Сан-Николас, штат Калифорния, пролетела более 500 километров и поразила цель.

В США уверяли, что потратили на разработку ракеты несколько месяцев, однако на самом деле работа над ней велась почти год. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что подготовка к этим испытаниям в США велась еще до выхода страны из ДРСМД. Он рассказал, что о ракете было известно еще с момента приезда в РФ Джона Болтона - с октября прошлого года. "Готовилось это давно, задолго до 2 августа, когда формально истекли юридические обязательства сторон", - подчеркнул Лавров.

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