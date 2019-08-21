Рекордное количество природных пожаров зафиксировано в лесах Амазонии в Бразилии с начала года. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс.

Как сообщает Национальный институт космических исследований (National Institute for Space Research, INPE), с января по август в Бразилии было зафиксировано около 73 тысяч пожаров, в то время как за весь 2018 год было зафиксировано 39 тысяч возгораний.

"Мы наблюдаем последствие все большей, как показывают цифры, вырубки леса", - заявил представитель программы Amazon Programme Всемирного фонда дикой природы Рикардо Мелло (Ricardo Mello).

Густой дым от пожаров уже накрыл несколько городов Бразилии.

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