Пожарные тушат огонь в театре города Атырау, площадь возгорания составила порядка 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил журналистам официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов в четверг, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"22 августа в 14:30 на пульт "101" города Атырау поступило сообщение о пожаре в Казахском драматическом театре имени Утемисова. На втором этаже произошло возгорание в электрощитовой с последующим распространением огня на кровлю здания. Ориентировочная площадь пожара 1,5 тыс. кв. м", - рассказал Нурахметов.

Жертв и пострадавших при пожаре нет. Сотрудники полиции произвели оцепление территории театра. В тушении огня задействовали 40 человек и семь единиц пожарной техники департамента по ЧС города.

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